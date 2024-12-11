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17:49, 11 декабря 2024Спорт

Олимпийская чемпионка из Норвегии объяснила необходимость возвращения российских лыжников

Чемпионка ОИ Бьорген: лыжным гонкам не хватает соперничества Норвегии и России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Марит Бьорген

Марит Бьорген. Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Восьмикратная олимпийская чемпионка (ОИ) из Норвегии Марит Бьорген объяснила необходимость возвращения российских лыжников на международные турниры. Ее слова приводит Adressa.

Спортсменка заявила, что лыжным гонкам не хватает соперничества Норвегии и России. «Нам нужно серьезное противостояние, жесткие дуэли, толкотня, экшн — чтобы происходило что-то, привлекающее внимание и создающее заголовки в СМИ», — посчитала она.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами. «Они классные. Я лишь хочу, чтобы все побыстрее закончилось и мы снова могли соревноваться», — подчеркнул он.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.

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