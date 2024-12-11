Появились подробности смертельного ДТП с российским министром

«112»: служебная машина министра культуры Мордовии Баулиной столкнулась с фурой

Авария с участием министра культуры Мордовии Светланы Баулиной произошла, когда она возвращалась из Рязани, где находилась в командировке. Подробности смертельного ДТП появились у Telegram-канала «112».

По его данным, служебный автомобиль Skoda Баулиной столкнулся с фурой в 150 километрах от Саранска, в Атюрьевском районе республики.

Информация о происшествии также появилась на сайте МВД Мордовии, однако имена водителя и пассажира не раскрываются. Судя по фотографиям, опубликованным ведомством, иномарка министра вылетела с дороги, получив серьезные повреждения.

О смертельной аварии с участием Баулиной ранее сообщил глава Мордовии Артем Здунов. По его словам, водитель женщины получил несовместимые с жизнью травмы. Главу регионального Минкульта доставили в больницу Саранска. Ее состояние не уточняется.

Ранее в ДТП попала замминистра туризма и народных промыслов в Нижегородской области Галина Галкина. Машина, в которой она возвращалась из командировки, врезалась в другой легковой автомобиль. Спасти женщину не удалось.