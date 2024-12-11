Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 11 декабря 2024Россия

Появились подробности смертельного ДТП с российским министром

«112»: служебная машина министра культуры Мордовии Баулиной столкнулась с фурой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Авария с участием министра культуры Мордовии Светланы Баулиной произошла, когда она возвращалась из Рязани, где находилась в командировке. Подробности смертельного ДТП появились у Telegram-канала «112».

По его данным, служебный автомобиль Skoda Баулиной столкнулся с фурой в 150 километрах от Саранска, в Атюрьевском районе республики.

Информация о происшествии также появилась на сайте МВД Мордовии, однако имена водителя и пассажира не раскрываются. Судя по фотографиям, опубликованным ведомством, иномарка министра вылетела с дороги, получив серьезные повреждения.

О смертельной аварии с участием Баулиной ранее сообщил глава Мордовии Артем Здунов. По его словам, водитель женщины получил несовместимые с жизнью травмы. Главу регионального Минкульта доставили в больницу Саранска. Ее состояние не уточняется.

Ранее в ДТП попала замминистра туризма и народных промыслов в Нижегородской области Галина Галкина. Машина, в которой она возвращалась из командировки, врезалась в другой легковой автомобиль. Спасти женщину не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Что известно о снарядах?

      Стало известно имя возможного оппонента Лукашенко на предстоящих выборах президента

      В России оценили рост экономики за пять лет

      В Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах

      Звезда «Слова пацана» ответил на критику прыщей на лице

      ФСБ задержала экс-замглавы корпорации развития российского региона по делу о коррупции

      Появились подробности смертельного ДТП с российским министром

      Трампа заподозрили в готовности разморозить активы Банка России

      Маск назвал безумием объем американского финансирования Украины

      Прятавшийся в чуме дезертир из Российской армии попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше