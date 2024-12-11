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16:08, 11 декабря 2024Силовые структуры

Работавший на СБУ россиянин получил 13 лет колонии

Суд дал 13 лет севастопольцу Черному за госизмену, он передал СБУ данные о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Севастопольский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы 48-летнего местного жителя Антона Черного, обвиненного в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Суд установил, что севастопольца завербовала СБУ в 2023 году. По заданию украинского куратора он с сентября 2023 года по февраль 2024 года передавал сведения о местах дислокации техники Вооруженных сил России. Черный вел визуальное наблюдение и фотосъемку в Ялте и Севастополе, пока его не задержали российские спецслужбы.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»), его отправят в колонию строгого режима.

10 декабря сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 30-летнего жителя Белгорода за госизмену в пользу Украины.

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