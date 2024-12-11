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14:18, 11 декабря 2024Мир

Россия направила США запрос на агреман для нового посла в Вашингтоне

Рябков: Россия направила США запрос на агреман для нового посла РФ в Вашингтоне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Россия направила Соединенным Штатам Америки запрос на агреман для нового российского посла в Вашингтоне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Запрос на агреман нашему новому послу в Вашингтоне направлен», — сказал он.

В начале октября Анатолий Антонов завершил работу на посту посла России в США и вернулся на родину. Дипломат был назначен на эту должность в августе 2017 года.

Ранее стало известно, что наиболее вероятным кандидатом на пост нового посла России является директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. До этого дипломат занимал пост главы российской дипмиссии в Канаде.

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