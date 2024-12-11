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09:26, 11 декабря 2024Путешествия

Россиянам раскрыли три способа сэкономить на путешествии

Вице-президент РСТ: стыковочные рейсы помогут сэкономить на путешествии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин посоветовал россиянам пользоваться стыковочными рейсами для экономии на путешествии. Три способа сберечь свои деньги он раскрыл в беседе с ОСН.

По словам эксперта, иногда рейсы с пересадкой бывают дешевле прямых. Кроме того, он рекомендовал покупать невозвратные и безбагажные тарифы. «Например, если вы путешествуете компанией или семьей, можно отчасти сэкономить на количестве багажа, взяв на троих один билет со сдаваемым багажом, и два билета с ручной кладью», — заметил специалист.

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Еще один способ, который поможет сократить расходы в поездке, — раннее бронирование, подчеркнул Горин. Скидки бывают максимальными в период акций раннего бронирования и могут достигать 40 процентов. Эксперт объяснил, что в нынешнее время «горящие туры» редко встречаются, поэтому не стоит рассчитывать, что за сутки до вылета попадется дешевое предложение.

Горин также посоветовал туристам обратить внимание на программы лояльности разных компаний. «Если вы постоянно покупаете, например, у одного турагента или туроператора, или на одном и том же онлайн-ресурсе, то можете воспользоваться специальными программами лояльности, которые предоставляют скидки постоянным клиентам», — объяснил он.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что туры в новогодние праздники будут выгоднее для близких направлений. По словам эксперта, в новогодние праздники туры в любом случае становятся дороже, однако можно найти путевку по выгодной цене, если выбирать не самое далекое направление.

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