Российские пловцы завоевали золото в эстафете на чемпионате мира

Российские пловцы завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате мира

Российские пловцы завоевали золотые награды в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Результаты доступны на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Победителями стали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Спортсмены проплыли дистанцию за одну минуту 35,36 секунды, установив новый рекорд Европы.

Ранее Лифинцев завоевал первое золото для сборной России. Он стал лучшим на дистанции 100 метров на спине, проплыв за 48,76 секунды.

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. Отечественные спортсмены теперь могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. В плавании также сняты ограничения по индивидуальным стартам.