Сборная России по плаванию завоевала первое золото на чемпионате мира

Пловец Мирон Лифинцев принес сборной России первое золото на чемпионате мира

Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Результаты доступны на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Спортсмен преодолел дистанцию за 48,76 секунды. Таким образом, он принес сборной России первое золото на турнире.

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. Отечественные спортсмены теперь могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. В плавании также сняты ограничения по индивидуальным стартам.

Ранее Лифинцев описал эмоции из-за пропуска летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. По словам спортсмена, ему не слишком обидно, так как он еще очень молод.