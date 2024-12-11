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14:18, 11 декабря 2024Бывший СССР

Полковник объяснил подготовку Киева к сдаче пяти городов в ДНР

Полковник Матвийчук: в Киеве осознают, что не смогут удержать пять городов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

В Киеве осознают, что не смогут удержать ряд городов в Донецкой народной республике (ДНР), предположил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Таким образом он объяснил причины подготовки Украины к их сдаче.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что украинские власти распорядились через подконтрольные СМИ подготавливать общественность к сдаче Покровска, Курахово, Часова Яра, Торецка и Мирнограда. До граждан якобы хотят донести, что эти населенные пункты — обуза, дотационные и не играют важной роли в вопросах обороны.

«Под Курахово противники в окружении, наши передовые части выходят к Покровску, под Торецком [противник] в полуокружении, Часов Яр — тоже практически дни сочтены. Я полагаю, что, скорее всего, они осознают, что эти города не будут удержаны, и для сохранения армии они будут подготавливать мероприятия по их выводу оттуда, и, конечно, общественность должна осознать, что это опять такой тактический маневр для улучшения позиций», — высказался полковник.

Военный эксперт отметил, что эти города важны. С их падением полностью нарушится система обороны на южнодонецком направлении, так как они содержали опорные пункты, уточнил он.

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Ранее российские военные подняли российский флаг над элеватором в Курахово в ДНР. Рогов передавал, что флаг водрузили военные из 5-й бригады 51-й армии южной группировки российских войск.

До того военный корреспондент Евгений Поддубный рассказывал, что подразделения Вооруженных сил Украины в Курахово начали отступать на территорию промзоны, расположенной на окраине города.

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