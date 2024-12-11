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13:30, 11 декабря 2024Спорт

Шарапова показала обучение сына русскому языку

Мария Шарапова показала на видео, как учит сына русскому алфавиту
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала, как занимается с сыном Теодором.

На видео Шарапова обучает мальчика русскому языку. Перед бывшей спортсменкой лежит алфавит, и она поочередно называет буквы, а сын повторяет за ней.

В феврале 2020 года Шарапова сообщила о завершении спортивной карьеры. Десять месяцев спустя она объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом. 1 июля 2022 года у пары родился сын, которого назвали Теодором.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.

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