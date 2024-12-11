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08:15, 11 декабря 2024Россия

ЛДПР объяснила отказ пускать внебрачного сына Жириновского на выставку в память о политике

ЛДПР об Эйдельштейне: на выставку нельзя приходить опорочившим честь политика
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Олег Эйдельштейн

Олег Эйдельштейн. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На выставку в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском могут попасть все люди, кроме тех, кто опорочил честь политика и партии. Так в ЛДПР объяснили недопуск внебрачного сына Жириновского Олега на выставку, пишут «Ведомости».

«Есть список лиц, которым, согласно правилам, доступ ограничен. Это люди, опорочившие честь ЛДПР и Жириновского. Жириновский жестко изобличал предателей и выгонял из партии. Сам ввел практику ограничений мероприятий для таких людей», — сообщил представитель партии.

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По его словам, у всех есть возможность организовать мероприятия памяти основателя ЛДПР. Однако есть люди, которые хотят напомнить о своем существовании через провокации, отметили в партии.

Внебрачный сын Жириновского Олег, который ранее сменил фамилию Эйдельштейн на отцовскую, 10 декабря сообщил, что его не пустили на выставку на ВДНХ, организованную в честь годовщнины со дня основания партии. Он также добавил, что хочет провести пресс-конференцию, где расскажет, что на самом деле происходило внутри ЛДПР в последние полтора-два года.

В июне суд признал внебрачного сына Жириновского. Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании отцовства. Эйдельштейн родился в 1986 году. Его мать — Жанна Газдарова — никогда не состояла в браке с Жириновским. В 2003 году Эйдельштейн окончил Московский государственный открытый университет, в 2006-м — Дипломатическую академию МИД России.

ЖЗЛ
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