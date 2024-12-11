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16:38, 11 декабря 2024Из жизни

Водитель столичного такси не дождался врачей и принял роды у пассажирки

В Москве таксист помог принять у женщины роды, потому что ее не встретили врачи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Водитель «Яндекс Такси» из Москвы помог принять роды у пассажирки возле роддома. О необычном случае он лично рассказал «Ленте.ру».

Ранним утром 5 декабря водитель по имени Такабудин получил заказ из московского района Бутово. В машину сели мужчина и женщина. Сначала таксист не заметил, что пассажирка беременна, однако вскоре после начала поездки она начала громко кричать от боли. Испугавшись, Такабудин предложил остановить машину или приоткрыть окно. Женщина ответила, что вот-вот родит и останавливаться ни в коем случае нельзя — нужно как можно скорее довезти ее до роддома.

Осознав всю серьезность ситуации, таксист прибавил скорость. «Конечно, кое-какие правила ПДД нарушил, светофоры пропустил. По навигатору длительность поездки составляла 20 минут, но мы доехали за 10», — рассказал Такабудин. Охранник встретил машину и пустил ее на территорию роддома, но почти у дверей больницы у женщины начались роды.

Муж остался с ней, а водитель побежал в приемную и сказал дежурному, что в его автомобиле рожает пассажирка. Когда его попросили самостоятельно завести женщину в больницу, он объяснил, что это невозможно и вернулся к машине. Такабудину пришлось еще дважды зайти в больницу и даже повысить голос на дежурного сотрудника, чтобы добиться реакции.

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Несмотря на все усилия, ему и мужу пассажирки пришлось самостоятельно принимать роды на улице. На свет появился мальчик. Врачи забрали его с матерью в больницу уже спустя несколько минут после рождения.

Родился здоровый мальчик. Потом врачи вышли, стали мне говорить, что надо было машину перегнать ближе. Но я перегнать не мог, потому что обе задние двери были открыты, чтобы женщина могла лечь. С одной стороны голова торчала, с другой — ноги. При этом на улице не май месяц — холодно. Я это сделал не для того, чтобы про меня где-то узнали, а просто по-человечески, потому что людям была нужна помощь

Такабудинтаксист

Таксист также отметил, что ему уже пришли штрафы за нарушения. Но это его не расстроило, потому что поступить иначе он в любом случае не мог.

В августе другой таксист из Москвы также помог принять роды у беременной женщины. В тот раз пассажирка родила сына, пока машина стояла на светофоре.

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