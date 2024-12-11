ВСУ второй раз за день попытались атаковать Ростовскую область

Врио ростовского губернатора Слюсарь: средства ПВО сбили дрон над Каменском

Ростовскую область утром в среду, 11 декабря, пытался атаковать беспилотник. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Беспилотник, по его данным, сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над Каменск-Шахтинском. Оперативные службы сообщили, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

В ночь на среду, 11 декабря, ВСУ также пытались атаковать город Таганрог в Ростовской области с помощью ракет. Как сообщал Слюсарь, в результате удара сгорели 14 автомобилей, повреждения также получило промышленное предприятие. Никто не пострадал. По сообщению главы города Светланы Камбуловой, повреждения также получила котельная, из-за чего в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение.