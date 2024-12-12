Чернышенко одной фразой высказался о возможности участия россиян в Олимпиаде-2026

Дмитрий Чернышенко: мы бы все хотели допуска россиян на Олимпиаду-2026

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко одной фразой высказался о возможности участия россиян в Олимпийских играх-2026. Его слова передает РИА Новости.

«Мы бы все хотели этого, конечно», — заявил Чернышенко.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Решение о допуске на турнир российских спортсменов на данный момент не принято.

На летних Играх-2024 в Париже выступили 15 атлетов из России в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали медаль, став вторыми в женском парном разряде.