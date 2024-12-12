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13:10, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

Дипломат оценил заявление Пентагона о скорой атаке России новым «Орешником»

Дипломат Долгов: Россия может послать Украине еще один сигнал «Орешником»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Константин Долгов

Константин Долгов. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Киев уже усвоил первый сигнал России, поданный новым «Орешником». Американцы же, вероятно, такие знаки пока не заметили, так что России придется отправить еще одно послание. Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» заявил дипломат Константин Долгов.

Так он высказался в ответ на заявление официального представителя Пентагона Сабрины Сингх о том, что уже в ближайшие дни Россия вновь может нанести удар «Орешником» по территории Украины. Долгов заявил, что баллистическая ракета в целом оказала влияние на ход конфликта.

Он также отметил, что применение подобных средств дает возможность уничтожить противника и нанести ущерб разным объектам. Киев это понял, так что Россия достигла своей цели, счел дипломат. При этом американцы все еще не вынесли урок из этого удара, так что России, возможно, надо применить баллистическую ракету еще раз.

Долгов указал, что не удивлен реакции США. Дипломат утверждает, что «они все делают ценой жизней украинцев». Кроме того, администрации Джо Байдена остается работать около месяца. «А команда [избранного президента Дональда] Трампа как раз сигнал "Орешника" считала», — подметил собеседник издания.

Ранее о возможном ударе «Орешником» уже написало агентство Bloomberg. Россия может пойти на такой шаг после атаки ВСУ на Таганрог.

В ночь на 11 декабря ВСУ провели ракетную атаку на Таганрог. В городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. Тогда же врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о 14 сгоревших на парковке автомобилях.

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