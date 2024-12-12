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13:52, 12 декабря 2024Россия

Госдума одобрила увеличение штрафов за одно нарушение в полтора раза

Госдума приняла поправку об увеличении штрафов за езду с непристегнутым ремнем
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Госдума приняла поправку, которая увеличивает штраф за езду на автомобиле без ремня в полтора раза. Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, поправку одобрили в ходе второго чтения законопроекта о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Сейчас за езду без ремня, а также за перевозку непристегнутых пассажиров взимают одну тысячу рублей. Принятая поправка увеличивает штраф на 50 процентов — до 1,5 тысячи рублей.

Ранее член Комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения должно сделать дороги безопаснее. По его словам, такие санкции необходимы, так как на некоторых россиян не действуют установленные законом правила.

10 декабря Комитет Госдумы по госстроительству поддержал увеличение с 1 января штрафов за ряд нарушений. Документ предполагает повышение штрафов за пьяную езду с 30 до 45 тысяч рублей, за повторное управление транспортным средством без ОСАГО — с 800 рублей до 5000 рублей.

ЖЗЛ
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