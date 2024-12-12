Инсценировавший исчезновение и сбежавший за границу многодетный отец вернулся в страну

Мужчина из США, инсценировавший смерть и сбежавший в Европу, вернулся в страну

Мужчина из штата Висконсин, инсценировавший свое исчезновение на озере и сбежавший в Европу, вернулся в США. Об этом пишет People.

Многодетный отец Райан Боргвардт пропал 12 августа на озере Грин-Лейк. Семья боялась, что его уже нет в живых, однако оказалось, что он инсценировал гибель. После раскрытия дела Боргвардт вышел на связь с полицией, рассказал, что находится в Восточной Европе и не планирует возвращаться. Причиной побега он назвал «вопрос личного характера».

Как сообщает шериф округа Грин-Лейк Марк Подолл, мужчина вернулся добровольно. Он прибыл в США на самолете, после чего его поместили под стражу. Подолл не уточнил, общался ли уже Боргвардт со своей семьей. При этом шериф предположил, что беглец вернулся ради родных. Отмечается, что он сотрудничает с офисом шерифа.

Ранее сообщалось, что женщина из Грузии почти десять лет искала биологическую семью и неожиданно обнаружила родного отца в друзьях в одной социальной сети. Оказалось, что мужчина не знал ничего о дочери и следил за ее поисками семьи, не подозревая об их кровной связи.