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11:01, 12 декабря 2024Наука и техника

На базе Рамштайн в Германии призвали избежать «удара по лицу» от России

Бригадный генерал Джейкоб Миддлтон: нужно избежать «удара по лицу» от России
Иван Потапов
Иван Потапов
Джейкоб Миддлтон

Джейкоб Миддлтон. Фото: Patrick Semansky / AP

Командующий Космическими силами США в Европе и Африке бригадный генерал Джейкоб Миддлтон заявил, что в области военного космоса западным странам нужно избежать «удара по лицу» от России. Об этом пишет SpaceNews.

Издание напоминает, что подразделение Космических сил США, базирующееся на базе Рамштайн в Германии, выполняет основные функции по координации космической разведки в условиях продолжающегося российско-украинского конфликта.

По словам бригадного генерала, в настоящее время предоставление критически важных разведданных пользователям происходит всего за 90 минут. «Противник пытается помешать нам делиться этой информацией», — сказал на конференции ассоциации Космических сил США в городе Орландо (штат Флорида) Миддлтон.

По его словам, зависимость военных от коммерческих спутников системы Starlink поднимает вопросы о поиске баланса между гражданскими и военными операциями. «По моему мнению, не должно быть никаких ограничений на коммерческие, легкодоступные вещи, которые можно купить», — сказал Миддлтон.

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По его оценке, продолжающийся конфликт на Украине служит не только полигоном для испытания космических возможностей, но и лабораторией военной адаптации, а якобы ведущаяся Россией разработка противоспутникового оружия поставила сложные вопросы о том, как сохранять гибкость в условиях высоких ставок. Миддлтон сравнил этот опыт для США с известной цитатой боксера Майка Тайсона: «У каждого есть план, пока ему не дадут по лицу».

Командующий Космическими силами США в Европе и Африке заметил, что «военные обучены следовать планам, но бывают моменты, когда нужно быть изобретательными».

На той же конференции миллиардер Джаред Айзекман, который с высокой вероятностью станет будущим главой НАСА, сообщил, что военные неизбежно отправят войска в космос.

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