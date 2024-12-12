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20:20, 12 декабря 2024Моя страна

Назван российский регион с самым большим количеством выигрышей в лотерею

Башкирия названа регионом с самым большим количеством выигрышей в лотерею
Екатерина Ештокина

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

Назван российский регион с самым большим количеством выигрышей в лотерею. Об этом пишет Telegram-канал UTV.

По данным издания, 13 человек из Башкирии стали миллионерами после покупки лотерейных билетов. В число счастливчиков попали жители Балтачевского, Бижбулякского, Гафурийского, Дуванского, Караидельского, Мечетлинского, Мишкинского и Стерлитамакского районов. Помимо этого, в список также вошли россияне из Уфы, Кумертау, Нефтекамска и Салавата.

«Все они купили билеты на почте. Таким образом Башкирия стала регионом с самым большим количеством выигрышей», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре россиянин сорвал куш в лотерею и раскрыл секрет удачи. Житель Ханты-Мансийского автономного округа по имени Дмитрий решил приобрести сразу десять билетов и сделать мультиставку. В результате мужчина выиграл десять миллионов рублей.

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