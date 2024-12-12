В России отреагировали на планы ОБСЕ готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

Депутат Чепа указал на разжигание украинского конфликта со стороны ОБСЕ

Сегодня любые попытки говорить на тему вступления Украины в Евросоюз и НАТО — это продолжение разжигания конфликта, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на планы организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готовить Киев к вхождению в эти структуры.

Ранее стало известно, что в ОБСЕ появилась новая должность — спецпредставитель по вопросам Украины. На нее был назначен чешский политик Петр Мареш, который рассказал, что его миссией на посту станет подготовка Киева к членству в Евросоюзе и НАТО.

«Мы категорически относимся отрицательно [к появлению такой фигуры в ОБСЕ] и понимаем, что это в том числе попытка продолжать втягивать Украину в конфликт обещаниями, что "все будет хорошо, мы вас примем и в НАТО, и в Евросоюз, и жизнь у вас будет прекрасна и удивительна, вы только еще повоюйте с Россией". Сегодня даже попытки говорить на эту тему — это, в принципе, и продолжение разжигания конфликта, это нарушение всех норм. Основные функции ОБСЕ — не политизация, а сейчас идет полностью политизация этой структуры. Мы категорически выступаем против этого», — сказал депутат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша о работе над принятием Киева в НАТО и Евросоюз лишь углубляют раскол в Европе.

