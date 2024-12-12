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15:24, 12 декабря 2024Экономика

Предсказано будущее цен на «вторичку»

«Циан.Аналитика»: цены на вторичное жилье ждет стагнация
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2025 году цены на вторичное жилье в России ожидает стагнация. Такой прогноз по рынку готовой недвижимости дал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, пишет «РИА Новости».

Эксперт отметил, что в отдельных локациях «вторичка» может подешеветь, однако в целом динамика будет околонулевая. По его словам, кардинальное снижение цен возможно только в случае значительного сокращения спроса на протяжении долгого периода времени.

В то же время новостройки в следующем году могут подорожать на 6-8 процентов. Это объясняется тем, что застройщики вынуждены запускать больше акций и идти на скидки, а также менять подходы к ценообразованию на новые проекты. Попов подчеркнул, что реальный разрыв между ценами на готовое и новое жилье составляет 20-30 процентов, а не 40-60 процентов, которые указывают в СМИ.

«Но он (ценовой разрыв) сохраняется, и даже немного увеличивается», — отметил аналитик.

Ранее эксперт по недвижимости Федор Выломов спрогнозировал, что по итогам 2025 года объем сделок с новостройками в России может упасть 25-30 процентов.

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