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08:32, 12 декабря 2024Забота о себе

Россиянам назвали способ максимально взбодриться от кофе

Гастроэнтеролог Комиссарова: чем больше в кофе воды, тем слабее бодрящий эффект
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andreas Behr / Unsplash

Гастроэнтеролог Яна Комиссарова рассказала, что то, насколько тонизирующим будет эффект от кофе, зависит от его концентрации. Способ максимально взбодриться с помощью этого напитка она назвала в разговоре с «Лентой.ру»

По словам Комиссаровой, чтобы получить как можно более бодрящий эффект, нужно пить самые крепкие типы кофе — это ристретто и эспрессо. «Чем больше в кофе воды или молока, тем слабее его тонизирующий эффект», — уточнила врач.

Комиссарова подчеркнула, что кофе, кроме тонизирующего эффекта, обладает массой полезных свойств. Умеренное употребление этого напитка полезно для мозга, сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, по словам врача, кофе снижает риск депрессии, нескольких видов рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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«Однако от кофе следует воздержаться людям с нарушением сердечного ритма, с нервным перевозбуждением, при бессоннице и гипертонических кризах. Также необходимо контролировать употребление напитка людям с мочекаменной болезнью, чтобы избежать обострений», — предупредила врач.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев назвала продукты для укрепления сердца и сосудов. В их число она включила лимоны и свеклу.

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