Ротенберг рассказал о требовании канадской телекомпании вернуть Россию на молодежный ЧМ

Роман Ротенберг: TSN требует у IIHF допустить Россию до молодежного ЧМ-2025

Главный тренер петербургского СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о позиции канадской телекомпании TSN по возвращению молодежной российской команды на чемпионат мира. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что TSN требует у Международной федерации хоккея (IIHF) допустить россиян до участия в мировом первенстве 2025 года. «Да, это сенсационная новость, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам», — заявил Ротенберг, добавив, что TSN много лет подряд транслирует молодежный чемпионат мира (МЧМ).

Ближайший МЧМ состоится в Оттаве. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января.

Молодежная сборная России последний раз участвовала в турнире в декабре 2021-го. МЧМ спустя три дня после начала был отменен из-за большого количества случаев заражения игроками коронавирусом и доигран летом 2022-го без участия россиян. С весны 2022 года сборные России всех возрастов отстранены от международных турниров.