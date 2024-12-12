Стал известен новый чемпион мира по шахматам

Индиец Гукеш победил китайца Лижэня и стал новым чемпионом мира по шахматам

Индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш стал новым чемпионом мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сингапуре. В борьбе за титул Гукеш одолел китайца Дина Лиженя. По итогам 14 партий он одержал победу со счетом 7,5:6,5.

Гроссмейстер из Индии стал 18-м чемпионом мира. Гукеш завоевал титул в возрасте 18 лет, став самым молодым чемпионом мира.

32-летний Лижень защищал титул, который завоевал в 2023 году. Тогда он оказался сильнее россиянина Яна Непомнящего со счетом 2,5-1,5.