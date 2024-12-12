Ульянов призвал сделать новый маршрут ротации экспертов МАГАТЭ после атаки ВСУ

Ульянов: нужно сделать новый маршрут ротации экспертов МАГАТЭ после удара ВСУ

Необходимо сделать новый маршрут ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю организации. К этому призвал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на Совете управляющих агентства, передает ТАСС.

Россия решительно осуждает украинскую провокацию, отметил он. Ульянов подчеркнул, что атака ВСУ говорит о пренебрежительном отношении Киева к нормам гуманитарного права. По его словам, преступные действия руководства Украины ставят под вопрос возможность обеспечения безопасности экспертов МАГАТЭ во время ротаций на Запорожской АЭС.

Ранее МИД России осудил атаку ВСУ на экспертов МАГАТЭ. Как сообщалось, 10 декабря, около 15:00, украинские войска на подконтрольной Киеву территории нанесли серию ударов по машине с сотрудниками агентства.

12 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация не прекратит работу на ЗАЭС после удара по машине.