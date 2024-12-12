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21:11, 12 декабря 2024Спорт

В Казахстане рассказали о нежелании болельщиков видеть матч сборной страны с Россией

Кандидат в президенты КФФ Каиров: фанаты в Казахстане не хотят игры с Россией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Кандидат в президенты Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров рассказал о нежелании болельщиков видеть матч сборной страны против российской национальной команды. Его слова приводит Metaratings.

По его словам, большинство фанатов выступает против товарищеского поединка. «Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. С мнением народа нужно считаться», — заявил Каиров.

12 октября Адлет Барменкулов, занимавший на тот момент пост главы КФФ, назвал условие проведения матча с Россией. Он подчеркнул, что в организации встречи должен быть заинтересован главный тренер казахстанской команды Станислав Черчесов.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Команда Валерия Карпина может проводить только товарищеские матчи.

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