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14:49, 12 декабря 2024Мир

В МИД России предупредили об угрозе появления ИГИЛ в одной стране

Рябков: существует реальная угроза, что ИГИЛ вновь поднимет голову в Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На данный момент существует реальная угроза, что террористы организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) вновь «поднимут голову» в Сирии. Об этом завил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает RTVI.

«Существует реальная угроза, что в Сирии вновь поднимут голову „Исламское государство“ и все те организации, которые предшествовали возникновению террористических объединений (...) Не хотелось бы, чтобы Сирия превратилась в источник нестабильности и источник террористических угроз», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, подобный сценарий развития событий в Сирии является «действительно очень тревожным моментом».

9 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен назвал главным интересом Вашингтона в Сирии предотвращение появления террористов ИГ. По его словам, после свержения сирийского лидера Башара Асада у Вашингтона появились «четкие и долговременные интересы» в республике.

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