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00:29, 13 декабря 2024Наука и техника

В России заметили редкую машину десантников

Редкую боевую машину десанта БМД-3 заметили в России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Российскую боевую машину десанта БМД-3, которая редко встречается в войсках, заметили во время перевозки на трейлере. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На ролике показан тягач, который везет БМД-3 по дороге общего пользования. Отмечается, что ранее подобные машины использовали в рамках обучения бойцов.

Авиадесантируемую БМД-3 приняли на вооружение Советской армии в 1990 году. В арсенал машины входит пулемет калибра 7,62 миллиметра и автоматическая пушка 2А42 калибра 30 миллиметров. Легкая БМД обеспечивает защиту экипажа от пуль стрелкового оружия. До 1997 годы было выпущено 137 машин.

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В октябре «Курганмашзавод» сообщил, что выпуск боевых машин пехоты БМП-3 и десанта БМД-4М за девять месяцев 2024 года вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

В августе стало известно, что по результатам боевого применения в БМП-3 и БМД-4М внесли значимые изменения. В частности, машины получили комплекты дополнительной защиты.

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