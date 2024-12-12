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22:17, 12 декабря 2024Россия

В российском регионе уничтожили пять беспилотников

Врио губернатора Слюсарь: над Ростовской областью уничтожили пять беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над территорией Ростовской области уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, регион подвергся атаке около 22:00. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны в районе Новошахтинска. В результате случившегося никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. «Системы ПВО продолжают работу», — добавил врио губернатора.

В ночь на четверг, 12 декабря, стало известно об атаке беспилотника на казарменные здания специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном. Легкие ранения получили четыре караульных, личный состав в это время находился в защищенных помещениях.

Позднее был опубликован момент взрыва дрона. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил отомстить за атаку.

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