Момент взрыва беспилотника в Чечне сняли на видео

Момент взрыва беспилотника над казарменными зданиями в Чечне попал на видео

В сети появились кадры момента взрыва беспилотного летательного аппарата, который сдетонировал в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции. Их публикует Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видна мощная огненная вспышка, которая озаряет все небо, — после нее следует звук взрыва.

ВСУ пытались ударить по Чечне в ночь на четверг, 12 декабря. Беспилотник упал и сдетонировал в Грозном в 00:55 над казарменными зданиями спецполка полиции, в результате легкие ранения получили четыре караульных. Личный состав в это время находился в защищенных помещениях. Кадыров пригрозил отомстить за атаку и опубликовал кадры последствий происшествия.

По информации Минобороны, всего за ночь над Россией сбили 16 беспилотников. Помимо Чечни, ВСУ пытались ударить по Крыму, Северной Осетии и Курской области. В других регионах никто, предварительно, не пострадал.