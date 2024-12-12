Елена Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Функционера смутило присутствие в списке футбола. «Это не ВЦИОМ какой-то. Хочется понять, кого и как, собственно, опрашивали. У кого в нашей стране футбол считается национальным видом спорта?» — поинтересовалась Вяльбе.

При этом глава ФЛГР согласилась с присутствием в списке хоккея. «Фигурное катание тоже популярно. А на лыжах катается куда больше людей, чем на коньках», — заявила Вяльбе.

ВЦИОМ сообщил результаты опроса 12 декабря. На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов назвали хоккей. На втором месте назывались фигурное катание и футбол — эти варианты выбрали по девять процентов опрошенных. Лыжный спорт в результатах исследования не упоминался.