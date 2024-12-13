Американский баскетболист задумался о получении российского гражданства

Баскетболист ЦСКА Уэйр заявил, что думает о получении российского гражданства

Американский баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр рассматривает возможность получения российского гражданства. Его слова приводит Legalbet.

Спортсмен отметил, что иногда его посещают мысли об этом. Он подчеркнул, что считает эту идею отличной, поскольку уже достаточно давно находится в России. При этом Уэйр признался, что еще не до конца ощущает себя русским. «Пока я еще слабоват в русском языке. Думаю, когда я начну нормально разговаривать на русском, то буду чувствовать себя более уверенно в этом смысле», — заявил он.

Баскетболист также высказался о русском менталитете, отметив, что больше всего ему нравится доброта и прямота россиян. По его словам, когда речь идет о рабочих моментах, они говорят прямо, что и как нужно сделать.

Ранее Уэйр рассказал о трудностях жизни в России. По его словам, единственное, что его расстраивает, — отсутствие солнца.