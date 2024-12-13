Экс-депутат Рады Царев: Запад планирует ввести войска на Украину ради эскалации

Запад обсуждает ввод воинского контингента на Украину с миротворческой миссией. Однако любые войска, которые встанут между Россией и Украиной по просьбе Киева и без учета позиции Москвы, являются оккупационными. Цель их ввода Евросоюзом раскрыл в беседе с РИА Новости экс-депутат Рады Олег Царев.

По его словам, основной смысл заключается в озвучивании предложения о размещении иностранного воинского контингента на Украине как необходимого условия прекращения конфликта. «Россия откажется — и боевые действия продолжатся», — считает эксперт.

Царев добавил, что европейские политики из «партии войны» не могут выступать за продолжение конфликта как раньше, поскольку население в большинстве своем придерживается антивоенных настроений. Таким образом, Запад решил потребовать от Москвы очередной шаг, на который та не согласится. И это, в свою очередь, приведет к эскалации конфликта, уверен экс-депутат Рады.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину для обеспечения режима прекращения огня. Это, по ее словам, произойдет в случае, если Москва и Киев придут к обоюдному согласию по этому вопросу.

Тем временем вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов обсуждать размещение иностранных войск на территории страны.