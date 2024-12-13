Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Фрайбург
Сегодня
22:30 (Мск)
Вольфсбург
Германия — Бундеслига|14-й тур
Эмполи
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|16-й тур
Тулуза
Сегодня
22:45 (Мск)
Сент-Этьен
Франция — Лига 1|15-й тур
Вальядолид
Сегодня
23:00 (Мск)
Валенсия
Испания — Примера|17-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:23, 13 декабря 2024Спорт

Гвардиола рассказал о проблемах со здоровьем из-за плохих результатов «Манчестер Сити»

Гвардиола: из-за результатов «Сити» у меня проблемы со сном и пищеварением
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, как плохие результаты команды влияют на состояние его здоровья. Об этом сообщает Talk Sport.

По словам специалиста, у него проблемы со сном и пищеварением. «Мне всегда приходится есть что-то легкое. Только суп вечером», — добавил Гвардиола, подопечные которого одержали одну победу в последних 10 матчах.

Тренер отметил, что проблемы со здоровьем у него случаются и в те моменты, когда он слишком счастлив. «Я знаю, что и это пройдет», — заявил специалист.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал отрицательные качества Гвардиолы. По мнению специалиста, это высокомерие и самонадеянность.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности массированного удара по Украине

      Назван лучший контент 2024 года в России

      ФСБ задержала киллеров за подготовку покушения на топ-менеджера российского КБ

      Появились новые данные о смертельном ДТП с главой департамента Минобрнауки

      Россиянин с инвалидностью жестоко избил женщину

      МИД Украины попросил десятки систем ПВО на фоне массированного удара

      Рогов предрек попадание ВСУ в котел южнее Курахово

      Взрывы прозвучали в Одессе и Ивано-Франковске

      Летевший в Москву пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      Работодатели нашли новые способы удержать сотрудников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше