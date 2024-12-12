Капелло назвал отрицательные качества Гвардиолы

Капелло назвал высокомерие и самонадеянность отрицательными качествами Гвардиолы

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло навал отрицательные качества наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Его слова приводит Football Italia.

По мнению специалиста, это высокомерие и самонадеянность. «Иногда он даже проигрывал трофеи, потому что хотел доказать, что побеждал именно он, а не игроки, поэтому в важных матчах он убирал ключевых футболистов», — заявил Капелло.

Ранее Капелло оценил шансы вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова стать основным голкипером парижского ПСЖ. По словам специалиста, он не очень верит в такое развитие событий.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. В последних десяти матчах во всех турнирах «горожане» одержали одну победу.