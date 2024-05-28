Капелло оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ

Капелло невысоко оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова стать основным голкипером парижского ПСЖ. Его слова приводит «Советский спорт».

По словам специалиста, он не очень верит в такое развитие событий, так как вратарь парижан Джанлуиджи Доннарума является одним из лучших на планете. «Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию, но он все равно научится очень многому. Удачи ему в Париже», — заявил Капелло.

Ранее тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов оценил соответствие Сафонова уровню ПСЖ. По его мнению, россиянин подходит французской команде.

25 мая сообщалось, что Сафонов оказался близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности.