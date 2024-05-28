Тренер вратарей сборной России оценил соответствие Сафонова уровню ПСЖ

Тренер сборной России Кафанов заявил, что Сафонов соответствует уровню ПСЖ

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов оценил соответствие голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова уровню парижского ПСЖ. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, россиянин подходит французской команде. «У Матвея очень высокий уровень, не сомневаюсь, что он там будет играть. Единственное, Матвею нужно будет какое-то время на адаптацию во французском клубе», — заявил Кафанов.

Тренер также оценил перспективы Сафонова выиграть конкуренцию у основного голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумы. «У Матвея шансы будут — тут уже все будет зависеть от него. Не хотелось, чтобы у него сразу этот шанс был, с первого или второго тура, потому что все равно разница между чемпионатами России и Франции есть», — рассказал Кафанов.

25 мая сообщалось, что Сафонов оказался близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности.