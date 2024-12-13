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12:31, 13 декабря 2024Наука и техника

В России указали на разницу между гиперзвуковым оружием России и США

Матвийчук: гиперзвуковым ракетам США пока далеко до российских аналогов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Northrop Grumman / Reuters

Американское гиперзвуковое оружие может достигнуть уровня аналогичных российских разработок в 2025 году, предположил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. О разнице между российским и американским гиперзвуковым оружием он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Пентагон сообщил, что сухопутная армия совместно с Военно-морскими силами (ВМС) США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты Тестовый запуск был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде. Уточняется, что это было первое испытание с боевыми стрельбами.

«США уже года два проводят эксперименты с этой ракетой. Максимальная скорость, которой они достигали, составляла 5-9 Махов. Однако до характеристик, которые показывают наши и китайские гиперзвуковые ракеты, образцам из США еще очень далеко. Я полагаю, что пока это только успокоение общественности, что якобы у нас есть гиперзвук», — отметил Матвийчук.

При этом он подчеркнул, что российские и американские гиперзвуковые ракеты радикально отличаются друг от друга по принципу своей работы.

Американцы — высокотехнологичная нация, и уже в 2025 году они, наверно, смогут приблизиться к нашим разработкам по гиперзвуку

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

До этого сообщалось, что Центр анализа стратегий и технологий узнал, что в США провели испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Старт ракеты Dark Eagle («Темный орел») был выполнен из штатной пусковой установки.

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Ракета, как уточнялось, разрабатывается корпорацией Lockheed Martin и предназначена для нанесения внезапного массированного ракетного удара для прорыва укрепленной обороны. Согласно сообщениям, LRHW способна преодолевать расстояние до трех тысяч километров. При этом гиперзвуковой планирующий блок ракеты, по задумке конструкторов, должен развивать скорость свыше 6000 тысяч километров в час.

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