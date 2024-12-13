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00:28, 13 декабря 2024Наука и техника

США впервые успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

США впервые успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности LRHW
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: United States Navy / Wikipedia

В США провели испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Об этом сообщает Центр анализа стратегий и технологий.

Старт ракеты Dark Eagle («Темный орел») из штатной пусковой установки был осуществлен с мыса Канаверал. Предположительно, это первое испытание, завершившееся успешно.

LRHW способна преодолевать расстояние до трех тысяч километров. При этом гиперзвуковой планирующий блок ракеты, по задумке конструкторов, должен развивать скорость свыше 6000 тысяч километров в час.

Ракета разрабатывается корпорацией Lockheed Martin. Она предназначена для нанесения внезапного массированного ракетного удара для прорыва укрепленной обороны.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2020 году. Соглашение не разрешало подписавшим его сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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