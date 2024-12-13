Криптообменщица Битмама заявила о своей невиновности на суде по делу о мошенничестве

Криптообменщица Битмама не признала в суде вину в мошенничестве

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела предпринимательницы Валерии Федякиной, известной в мире крипты как Битмама. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании подсудимая заявила, что не признает вину в особо крупном мошенничестве. По ее словам, она сама является жертвой аферистов.

Следователи вменяют Федякиной четыре эпизода мошенничества. По данным правоохранительных органов, она взяла почти семь миллиардов рублей у знакомого и обещала вернуть с процентами. Однако потом мужчина подумал, что деньги Битмама выводить не будет, и обратился в полицию.

В октябре суд арестовал ее активы, в том числе банковские счета и недвижимость. Сама она находится под стражей с 24 сентября 2023 года.

Находясь в СИЗО, 27 декабря 2023 года Битмама стала мамой — она родила дочку в спецроддоме. Ребенок находится с Федякиной в отдельной камере, оборудованной для безопасной жизни малыша.