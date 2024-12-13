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12:07, 13 декабря 2024Экономика

В снижении курса рубля обвинили слишком большой импорт

MMI: снижение курса рубля объясняется слабостью торгового баланса из-за импорта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Резкое снижение курса рубля по отношению к основным валютам может объясняться ухудшением торгового баланса. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет Telegram-канал MMI.

Торговый профицит (преобладание экспорта над импортом) в ноябре составил 6,3 миллиарда долларов, что стало минимумом с июля 2023 года. При этом такая ситуация связана как со стагнацией экспорта, так и с ростом импорта.

В нынешних реалиях торговый профицит, по сути, является единственным источником поступления валюты в страну, потому что внешние займы практически недоступны, а инвестиции незначительны. Из него погашается дефицит в торговле услугами (зарубежный туризм граждан) и внешний долг, а также удовлетворяется спрос на иностранные активы.

Имеющихся объемов недостаточно для удовлетворения этих нужд, поэтому в рыночной экономике можно говорить только о двух выходах из ситуации. Первый — это девальвация национальной валюты при дальнейшем разгоне инфляции. Второй — повышение ключевой ставки, чтобы импорт и спрос на иностранные активы сократился.

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Как отмечают авторы канала, особое беспокойство вызывает тот факт, что нынешнее положение дел сложилось при относительно дорогой нефти (Brent выше 70 долларов за баррель). А в ближайшем будущем есть основания полагать, что стоимость энергоресурсов будет снижаться. На это указывает замедление китайской экономики вместе с ускоренным переходом на электромобили, а также приход к власти в США Дональда Трампа, обещавшего дать зеленый свет максимальной добыче нефти.

В конце ноября официальный курс рубля Центробанка по отношению к доллару, евро и юаню падал до минимальных с марта 2022 года значений. После кратковременно роста российская валюта вновь вернулась до уровня ниже 103 рублей за доллар и 110 рублей за евро.

На этом фоне инфляция в декабре резко ускорилась по сравнению с ноябрем, хотя в прошлом месяце наблюдался рекордный с 2002 года рост потребительских цен. В связи с такой динамикой аналитики не исключают, что Банк России повысит ставку до 25 процентов.

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