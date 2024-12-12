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18:05, 12 декабря 2024Экономика

Банк России поднял официальный курс евро выше 110 рублей

Банк России поднял официальный курс доллара до 103,95 рубля, евро — до 110,48
Дмитрий Воронин

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Банк России второй день подряд значительно повысил официальный курс евро к российской валюте — после вчерашнего роста со 106,2 до 108,56 рубля он поднялся выше 110 рублей, следует из информации, опубликованной на сайте регулятора.

Курс европейской валюты на 13 декабря вырос до 110,48 рубля, доллар который взлетел накануне более чем на три рубля, до 103,27, сегодня прибавил более скромные 68 копеек, до 103,95 рубля.

В целом рубль продолжает демонстрировать высокую волатильность в последние дни. Накануне доллар и евро на рынке Форекс и межбанке поднимались выше 108 и 113 рублей соответственно, за чем и последовал рост их официальных курсов. К середине дня в четверг, 12 декабря, доллар скорректировался до 103,5-103,7 рубля, евро также резко снизился.

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