Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:45, 12 декабря 2024Экономика

Курс рубля резко вырос

Курс рубля на рынке Форекс и межбанке резко вырос после обвала накануне
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская валюта продолжает демонстрировать высокую волатильность в последние дни. После обвала накануне на межбанке и рынке Форекс до уровня ниже 108 рублей за доллар к середине дня четверга, 12 декабря, она поднялась до 103,5-103,7 рубля.

Несмотря на коррекцию более чем на три процента по отношению к максимумам 11 декабря, рубль по-прежнему значительно дешевле, чем в начале недели, когда он рос до 99 рублей за доллар и даже выше.

Официальный курс Центробанка на 12 декабря составляет 103,27 рубля за доллар и 108,56 рубля за евро. Максимума обе валюты достигали две недели назад, когда доллар поднимался почти до 110 рублей, а евро — выше 116.

В регуляторе объяснили такой рост санкциями США, нацеленными на платежи за российский экспорт. В частности, под ограничительные меры попал Газпромбанк, через который проводили средства европейские покупатели российского газа. Оперативное укрепление валюты они объяснили нормализацией ситуации.

Нынешние скачки курса в ЦБ не комментировали, однако Reuters со ссылкой на источники на рынке предполагает, что большие объемы валюты могли понадобиться одному игроку в рамках сделки по покупке иностранного бизнеса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил переговоры по Украине с участием Трампа

      Российский школьник избил сверстника ради 15 тысяч рублей и попал на видео

      В России запретят списывать средства со спецсчетов предприятий оборонного комплекса

      В Германии захотели начать переговоры с захватившей власть в Сирии оппозицией

      Полковника ВСУ заочно осудили на 24 года за 12 пострадавших от его приказов россиян

      Медведев оценил возможность переговоров по Украине при участии команды Трампа

      Назван самый токсичный вид искусственных елок

      Главного тренера Краснодара дисквалифицировали на два матча РПЛ

      Пенсионерка упала на льду и получила 500 тысяч рублей

      В России десяткам кандидатов наук и учителей предложили стать уборщиками и гардеробщиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше