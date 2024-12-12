Курс рубля резко вырос

Курс рубля на рынке Форекс и межбанке резко вырос после обвала накануне

Российская валюта продолжает демонстрировать высокую волатильность в последние дни. После обвала накануне на межбанке и рынке Форекс до уровня ниже 108 рублей за доллар к середине дня четверга, 12 декабря, она поднялась до 103,5-103,7 рубля.

Несмотря на коррекцию более чем на три процента по отношению к максимумам 11 декабря, рубль по-прежнему значительно дешевле, чем в начале недели, когда он рос до 99 рублей за доллар и даже выше.

Официальный курс Центробанка на 12 декабря составляет 103,27 рубля за доллар и 108,56 рубля за евро. Максимума обе валюты достигали две недели назад, когда доллар поднимался почти до 110 рублей, а евро — выше 116.

В регуляторе объяснили такой рост санкциями США, нацеленными на платежи за российский экспорт. В частности, под ограничительные меры попал Газпромбанк, через который проводили средства европейские покупатели российского газа. Оперативное укрепление валюты они объяснили нормализацией ситуации.

Нынешние скачки курса в ЦБ не комментировали, однако Reuters со ссылкой на источники на рынке предполагает, что большие объемы валюты могли понадобиться одному игроку в рамках сделки по покупке иностранного бизнеса.