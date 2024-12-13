Россия собралась ответить на отказ Австрии от своего газа

Посол Любинский пообещал ответ России на отказ Австрии от поставок «Газпрома»

Москва обязательно ответит на отказ Австрии от многолетнего контракта с «Газпромом», последовавший после того, как российская компания в ноябре прервала поставки. Такие действия в комментарии «Известиям» пообещал посол России в Вене Дмитрий Любинский.

По его мнению, на обострение пошла именно австрийская сторона, так что «ответственность за принятые решения, продиктованные политической подоплекой, полностью лежит на официальной Вене». Дипломат рассказал о «бесконечных стенаниях о гнетущей газовой кабале» о и том, что Австрия объявила многолетнее газовое партнерство «исторической ошибкой».

Одновременно с напоминанием про обязательный ответ Любинский указал, что Москва никогда не ставила целью наказать или шантажировать Вену в угоду политической конъюнктуре, а также не собиралась использовать поставки в качестве инструмента давления.

Кроме того, представитель России уверен, что только «Газпром» спасал «находящуюся в глубокой рецессии австрийскую экономику от скатывания на дно», но Вена приняла решение об отказе от российского газа без учета негативных последствий для своего народа.

Конфликт австрийской OMV и «Газпрома» начался в августе 2022 года, когда российская компания остановила прокачку по газопроводу «Северный поток», сославшись на невозможность отремонтировать оборудование из-за санкций. В Европе обвинили компанию в намеренном срыве поставок для оказания давления в вопросе сертификации «Северного потока-2».

После взрыва «Северного потока» и повреждения одной из ниток «Северного потока-2» вопрос возобновления поставок ушел на второй план, однако OMV потребовала от «Газпрома» компенсации за остановку прокачки. В ноябре 2024 года австрийская компания сообщила о победе в международном арбитраже. Сумма штрафа для поставщика составила 230 миллионов евро плюс проценты и судебные издержки. Взыскать их OMV хотела за счет текущих поставок газа.

После такого решения «Газпром», ранее добившийся в российском суде запрета для OMV на рассмотрение дела за рубежом, остановил прокачку. В Австрии указали, что были готовы к такому развитию событий и не считают, что понесут существенный ущерб. Кроме того, как оказалось, австрийская компания нашла способ взыскать компенсацию.