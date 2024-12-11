Австрийская OMV расторгла контракт с «Газпромом»

Австрийская компания OMV расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом»

Австрийская энергетическая компания OMV сообщила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с «Газпром экспортом», передает РИА Новости.

В OMV объяснили, что соответствующее решение связано с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств со стороны российской компании. Уточняется, что расторжение контракта вступило в силу с момента публикации заявления.

Ранее стало известно, что крупнейший для «Газпрома» проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» рискует остаться без покупателей из Японии, потому что через год начнут истекать долгосрочные контракты. Сам проект не находится под западными санкциями, но движение стран G7 в сторону отказа от российских энергоносителей может создать серьезные проблемы для покупателей, объяснил представитель японского министерства промышленности.