Стало известно о рисках для крупнейшего СПГ-проекта «Газпрома»

Reuters: Япония может прекратить покупку газа у «Газпрома» с проекта «Сахалин-2»

Крупнейший для «Газпрома» проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» рискует остаться без покупателей из Японии, потому что через год начнут истекать долгосрочные контракты. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Сам проект не находится под западными санкциями, но движение стран G7 в сторону отказа от российских энергоносителей может создать серьезные проблемы для покупателей, объяснил представитель японского министерства промышленности.

Российский газ с Сахалина сохраняет преимущество в виде короткого логистического плеча перед другими производителями СПГ, но Япония в целом готова снижать долю газа в производстве электроэнергии за счет возобновляемых источников. На этом фоне переход на контракты с другими поставщиками может оказаться относительно безболезненным.

В прошлом финансовом году, завершившемся в марте, Япония продала 38,3 миллиона тонн СПГ, что более чем в шесть раз превышает объем закупок у России (шесть миллионов тонн). Таким образом, Токио может перенаправить часть экспорта на внутренний рынок и не продлевать контракты с российской компанией.

Также переговоры о поставках СПГ с японскими покупателями ведут канадские производители СПГ, запускающие свои предприятия в ближайшие годы. Контракты с «Сахалином-2» начнут истекать с 2026 года (последний завершится в 2033-м), так что у потребителей еще есть время оценить все возможности и риски.

Отдельно влияние оказывают проблемы самого проекта. Основное месторождение Лунское истощается, завершить добычу на нем планируют в 2028 году, однако разработка его сменщика — Южно-Киринского месторождения — сильно затягивается. Между тем приход к власти в США Дональда Трампа может значительно ускорить запуск газовых проектов в стране, поскольку он обещал отменить все сдержки, принятые действующей американской администрацией.

Ранее сообщалось, что «Арктик СПГ-2», ключевой проект крупнейшего в России производителя СПГ компании «Новатэк», практически остановил добычу из-за санкций США. Главной проблемой завода остается отсутствие танкеров ледового класса, которые могли бы вывозить грузы круглый год.