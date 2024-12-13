Половина Украины осталась без света

Yasno: половина украинских потребителей останется без света

Половина украинских потребителей останется без света. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» увеличивает ограничения. «Нет света у трех очередей из шести», — объяснил Коваленко.

13 декабря на всей украинской территории действует воздушная тревога. Российские войска наносят массированный ракетный удар по объектам.

В результате в Киеве начались экстренные отключения света. Они продлятся до конца дня в разных районах города. Такое решение было принято для экономии электричества. Кроме того, перебои с электроэнергией и водоснабжением начались в Одессе.