Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:17, 13 декабря 2024Бывший СССР

Половина Украины осталась без света

Yasno: половина украинских потребителей останется без света
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Половина украинских потребителей останется без света. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» увеличивает ограничения. «Нет света у трех очередей из шести», — объяснил Коваленко.

13 декабря на всей украинской территории действует воздушная тревога. Российские войска наносят массированный ракетный удар по объектам.

В результате в Киеве начались экстренные отключения света. Они продлятся до конца дня в разных районах города. Такое решение было принято для экономии электричества. Кроме того, перебои с электроэнергией и водоснабжением начались в Одессе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар «Искандерами» и «Кинжалами» по Украине. Среди целей военный аэродром в Киеве

      В России подорожали подержанные машины

      Российский военный рассказал об уничтожении первого танка Abrams на СВО

      Анна Семенович снялась в откровенных позах в платье с глубоким вырезом на груди

      Минобороны назвало использованное при ответе на удар ATACMS по Таганрогу вооружение

      В США подтвердили планы передать Украине оружие до конца срока Байдена

      На Западе раскрыли последствия прекращения США помощи Украине

      Близнец бойца СВО попытался лишить его вдову наследства

      Полковник раскрыл особенности ударивших по Украине «Искандеров» и «Кинжалов»

      Россия нанесла массированный удар по Украине в ответ на запуск ATACMS по Таганрогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше