Воздушную тревогу объявили по всей Украине из-за массированного удара РФ

По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за массированного удара России. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

13 декабря Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по украинской территории. Стало известно, что ВС РФ запустили 120 ракет с 05:00 по московскому времени. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко назвал энергетику целью атаки.

Взрывы прогремели в Одессе, Киевской области, пригороде Харькова и других украинских регионах. В некоторых городах они произошли неоднократно. Украинские власти уже начали сообщать о последствиях ударов. Так, в подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры.