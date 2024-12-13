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10:11, 13 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве начали экстренно отключать свет

В Киеве начались экстренные отключения света
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве начались экстренные отключения света. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на официальные ресурсы Украины.

Отключения будут проходить до конца дня в разных районах столицы Украины. Делается это для экономии энергии.

«Надо срочно помочь энергосистеме», — говорится в сообщении, прикрепленном к графику экстренных отключений электроэнергии.

Ранее Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской территории. Стало известно о запуске 120 ракет с 05:00 по московскому времени.

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