В Киеве начали экстренно отключать свет

В Киеве начались экстренные отключения света

В Киеве начались экстренные отключения света. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на официальные ресурсы Украины.

Отключения будут проходить до конца дня в разных районах столицы Украины. Делается это для экономии энергии.

«Надо срочно помочь энергосистеме», — говорится в сообщении, прикрепленном к графику экстренных отключений электроэнергии.

Ранее Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской территории. Стало известно о запуске 120 ракет с 05:00 по московскому времени.