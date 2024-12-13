Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:04, 13 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали о ситуации с кормами для животных

Данкверт: в России значительно увеличилось производство кормов для животных
Дмитрий Воронин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о значительном увеличении производства кормов для животных в РФ. Его интервью «России 24» цитирует ТАСС.

«Мы провели ряд организационных технологических инспекций в других странах и призвали писать то, что в содержание входит», — прокомментировал чиновник снижение ввоза кормов из-за рубежа. При этом, говоря о ситуации, он уточнил, что у россиян, которые «хотят покупать импортное», такая возможность есть.

Весной Минсельхоз РФ оценивал рост производства кормов для животных в стране в 4,5 процента год к году. Отмечалось, что 70-80 процентов сырья для этого вида продукции выпускается в стране, а отечественные производители «насыщают внутренний рынок в объеме до 85 процентов».

При этом в качестве основной причины роста расходов граждан на содержание домашних животных, зафиксированного в первой половине 2024 года, эксперты называли подорожание кормов. Также в России лекарства и корма для животных с 1 сентября начали маркировать.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон-разведчик пытался снять важный промышленный объект в Ленобласти. Его могли запустить с территории страны НАТО

      В бундестаге призвали отправить немецкие войска на Украину

      Стали известны итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

      Родителей напавшего с ножом на учеников российской школы выдворят из России

      Россиянам назвали невыгодный срок ипотеки

      Мужчина похудел на 20 килограммов за четыре месяца без походов в спортзал

      Украина попыталась ударить по Крыму

      Медведев раскрыл способ управления Украиной Западом

      Сбер помог в документальном расследовании Okko про мошенников

      11-летнюю российскую школьницу нашли повисшей на канате в квартире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше