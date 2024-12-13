Россиянам рассказали о ситуации с кормами для животных

Данкверт: в России значительно увеличилось производство кормов для животных

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о значительном увеличении производства кормов для животных в РФ. Его интервью «России 24» цитирует ТАСС.

«Мы провели ряд организационных технологических инспекций в других странах и призвали писать то, что в содержание входит», — прокомментировал чиновник снижение ввоза кормов из-за рубежа. При этом, говоря о ситуации, он уточнил, что у россиян, которые «хотят покупать импортное», такая возможность есть.

Весной Минсельхоз РФ оценивал рост производства кормов для животных в стране в 4,5 процента год к году. Отмечалось, что 70-80 процентов сырья для этого вида продукции выпускается в стране, а отечественные производители «насыщают внутренний рынок в объеме до 85 процентов».

При этом в качестве основной причины роста расходов граждан на содержание домашних животных, зафиксированного в первой половине 2024 года, эксперты называли подорожание кормов. Также в России лекарства и корма для животных с 1 сентября начали маркировать.