Стали известны итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

Сербия сыграет с Албанией в квалификации ЧМ-2026

Стали известны итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026 в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Они доступны на сайте организации.

Команды поделили на 12 групп, в каждой находится по 4-5 команд. Окончательный состав групп станет известен по итогам четвертьфиналов Лиги наций УЕФА.

На данный момент точно известно, что Сербия сыграет в одной группе с Англией, Албанией, Латвией и Андоррой. Среди соперников Белоруссии Греция, Шотландия, а также проигравший в паре Португалия — Дания в Лиге наций.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Сборная России не допущена до участия в квалификации турнира.